Unión terminó con el invicto de Concepción en el femenino

UVT, segundo en las posiciones, perdió 2 a 1 como visitante de Social y no pudo alcanzar a Concepción en lo más alto de la tabla. Vania Cáceres y Brenda Lucero anotaron los goles del triunfo del Decano. El gol de las Comunitarias lo convirtió Camila Moreno.

Los otros resultados del jueves fueron: SEC 10 – Huarpes 2; Valenciano 4 – Aberastain 1 y Bancaria 2 – Barrio Rivadavia 4.

La fecha 9 se diputará el jueves 23 de mayo con: Huarpes vs. Concepción; Unión vs. Valenciano; Aberastain vs. Social; UVT vs. Bancaria y Barrio Rivadavia vs. SEC.