Una sanjuanina se consagró campeona en un torneo de hipismo

Ignacio también tuvo una actuación destacada. Junto a Paddy Blue Rosette, consiguió el primer puesto en la primera fecha de competencia dentro de la categoría Segunda 1,30 m.

Por su parte, Nicolás Turcumán y Maximiliano Turcumán también formaron parte del certamen y tuvieron un excelente desempeño, completando una participación familiar que dejó a la equitación sanjuanina bien representada en Rosario.

De esta manera, Daniela Segado cerró un torneo destacado con un primer puesto en las tres jornadas y el título de campeona del Regional Rosario 2026 en Amateur 1,00 m, llevando al Jockey Club San Juan a lo más alto de la competencia.