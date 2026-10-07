El hipismo volvió a destacarse a nivel nacional de la mano de la sanjuanina Daniela Segado, representante del Jockey Club San Juan, quien se consagró campeona de la categoría Amateur 1,00 m en el Torneo Regional Rosario 2026. La competencia se disputó entre el 1 y el 4 de octubre en el Jockey Club Rosario.
Una sanjuanina se consagró campeona en un torneo de hipismo
Daniela Segado, la amazona sanjuanina representante del Jockey Club San Juan, ganó la categoría Amateur 1,00 m del Torneo Regional Rosario 2026.