Un total de 47 delegaciones disputarán la Liga Federal Argentina de Voleibol

La ceremonia de apertura no tuvo mejor lugar que el emblemático Aldo Cantoni, escenario de los mejores eventos deportivos de la provincia. Con más de 800 atletas de 47 delegaciones, se dio marcha a lo que será un hito en la historia del deporte, ya que la provincia será sede de un evento de tamaña envergadura luego de los que fueron los nacionales Sub 14 y Sub 18, disputados en el año 2024.

El acto, encabezado por el Gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, también contó con la presencia del Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, con el Secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, el Subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre, el Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, el Presidente de la Agencia Deporte, Pablo Aubone, el Director de Deporte Federado, Daniel Kennan, Director de Alto Rendimiento, Martin Riveros, el Asesor Deportivo, Ricardo Dillon, el Vicepresidente 3ero de la FeVA, Eduardo Fernandez, el Presidente de la Federación Sanjuanina de Voleibol, Pablo Lueje y el Vicepresidente de la Federación Sanjuanina de Voleibol, Mauricio Corradi.