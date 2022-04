Un sanjuanino comenzó a competir en la elite mundial de vela

El lunes se disputaron las dos primeras regatas con la totalidad de participantes divididos en tres flotas: la amarilla, la azul y la roja. Mateo finaliza 34º en la primera de ellas y 39º en la segunda, dentro de la flota amarilla. De esta manera en el primer día de competencia ocupa el puesto 111º de la clasificación general con 73 puntos netos.

La competencia es liderada por el Nº1 del Mundo, el chipriota Pavlos Kontides que se impuso en ambas regatas, y con puntaje perfecto acumula 2 puntos netos. Es escoltado por el británico Michael Beckett y por el alemán Philipp Buhl, ambos con 3 puntos. El peruano Stefano Peschiera es el mejor latinoamericano ubicado en el puesto 31º con 24 puntos.

Entre los argentinos, Juan Pablo Cardozo marcha 34º con 25 puntos, Agustín Vidal 92º con 63 unidades, 96º Facundo Olezza (66), 98º Pancho Guaragna (67), lo dicho puesto 111º Mateo Maldonado (73), 136º Andres Cloos (90), siendo el sanjuanino el único Junior entre los representantes de Argentina.

“Muy duro, un día bastante duro, mucho viento y mucho frío, soplaban 30 nudos y 8ºC, no es lo que estamos acostumbrados, pero bueno, hay que adaptarse. Contento, pude estar a ritmo, no pude estar en la punta, pero pude arrimar, aunque hay que arreglar algunos detalles”, comentó Mateo luego del primer día de regatas en la Bahía Palmas, donde el pronóstico del clima no es alentador, ya que para la segunda jornada también se prevén fuertes vientos, con dos nuevas regatas.