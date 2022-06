Ucrania agotó su armamento soviético y depende de sus aliados

"Todo depende ahora mismo de la ayuda que Occidente nos entrega. Hemos agotado casi toda nuestra munición de artillería".

"Casi hemos agotado nuestras municiones y ahora estamos usando proyectiles estándar de la OTAN, del calibre 155", dijo el militar, que advirtió además que Moscú podría continuar al ritmo actual de ataques durante un año sin fabricar más armas.

"Si tienen éxito en el Donbass -la región industrial que es actualmente el principal teatro de operaciones de la guerra-, podrían usar estos territorios para lanzar otro ataque contra Odesa, Zaporiyia y Dnipró. Su objetivo es toda Ucrania y más", advirtió.

Como país que alguna vez integró la extinta Unión Soviética (URSS), Ucrania levantó sus fuerzas armadas e industria militar sobre la base de equipamiento soviético y luego ruso, con armas, tanques, obuses y artillería general que no es homologable con el material occidental.

Sin embargo, a más de tres meses de la invasión rusa, la enorme mayoría de estos equipos y las reservas se agotaron o fueron destruidos, por lo que hace meses que Kiev clama por más ayuda de las potencias occidentales. como único camino para contener a las fuerzas rusas.

Inicialmente Occidente fue cauteloso ante estos pedidos de Kiev, e intentó conseguir material de procedencia soviética entre países que pertenecieron a la órbita de la URSS, más conocido por las tropas ucranianas.

Sin embargo, todo eso ya fue usado y no es posible conseguir más porque esas armas "ya no existen en el mundo", según un funcionario estadounidense citado por la agencia AFP.

El envío de material también comporta varios riesgos, entre ellos que cayera en manos rusas, y también que el conflicto trascienda los límites geográficos a los que está circunscripto por ahora, por lo que varios envíos de armas se hicieron bajo el compromiso de Ucrania de no utilizarlo en territorio ruso.

Ahora, sin embargo, Occidente despacha cada vez más material, con el que las fuerzas ucranianas ahora deben entrenarse, por tratarse de armamento que no conocen.

En el frente, en tanto, Ucrania aseguró que las tropas rusas que intentan tomar la región oriental de Lugansk se han retirado de algunas zonas, mientras continúa una "lucha feroz" en la ciudad de Severodonetsk -enclave estratégico para las intenciones de los rusos de apoderarse del Donbass.

Sergei Gaidai, gobernador de Lugansk, escribió en su perfil de Facebook que "los rusos han retirado a las tropas buriatas (una minoría étnica rusa) que les quedaban en Severodonetsk porque son significativamente más débiles que las tropas ucranianas".

Graficó que los buriatos "están cayendo como moscas, porque no pueden resistir la lucha con los defensores ucranianos".

"Estamos agotando al enemigo", según reseñó el portal alemán de noticias Deutsche Welle.

Gaidai añadió que los rusos también disparan incesantemente contra Lisichansk, cerca de Severodonetsk, donde usan bombas capaces de destruir el hormigón y advirtió que los residentes están en peligro extremo, incluso en los refugios.

El Estado Mayor del ejército ucraniano, en tanto, afirmó hoy en Facebook que atacó posiciones rusas en la zona sureña de Jerson, que está prácticamente bajo control de las fuerzas rusas y donde Kiev teme que se organice un referendo con vistas a una anexión del territorio a Rusia.

El ejército ruso, por su parte, informó que cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas en las últimas 24 horas en la región separatista de Donetsk.

Finlandia se hizo eco de los pedidos de ayuda lanzados por Kiev y va a entregar a Ucrania un quinto paquete de ayuda militar, declaró el ente en un comunicado.

"Finlandia envía ayuda militar adicional a Ucrania. Para garantizar que la asistencia llegue al destinatario, no revelamos más información sobre el contenido, el modo de entrega, ni el plazo de suministro de la ayuda", dijo.

También Francia entregará más armamento pesado a Ucrania "según sea necesario" para utilizarlo en la guerra contra Rusia, aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron a su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los dos mandatarios tuvieron anoche una conversación telefónica en la que discutieron sobre las necesidades ucranianas tras la invasión rusa, detalló el Elíseo en un comunicado reproducido por Europa Press.

Rusia envió anteriormente una nota a los países de la OTAN en relación con el suministro de armas a Ucrania.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, aseguró que cualquier carga con armamento para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

Además, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que enviar armas de Occidente a Ucrania no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas, y, al contrario, puede tener un efecto negativo.

Por último, el Reino Unido anunció que activará los canales diplomáticos para ayudar a dos británicos que las autoridades de la región separatista de Donetsk sentenciaron a muerte por haber combatido del lado del Ejército ucraniano como "mercenarios", dijo el ministro de Escuelas británico, Robert Walker.

"Como ha dejado claro la secretaria de Relaciones Exteriores, (Liz Truss), ofreceremos todo el apoyo posible a ellos y a sus familias. Estas personas deben ser tratadas como prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra, no hay base sobre la cual puedan ser juzgados", afirmó Walker en una entrevista con el canal de televisión Sky News.

Uno de los británicos acusados, Shaun Pinner, llamó a los mercenarios a no llegar a Ucrania.

"Si no tiene experiencia militar, probablemente no valga la pena llegar aquí para obtenerla. Si no ha tenido ninguna experiencia de combate, no venga. Aquí simplemente serás aplastado y regresaras más rápido de lo que llegaste", dijo en una entrevista con la cadena RT.