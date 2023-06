Triunfos de Concepción, SEC, Lomas y Richet en el inicio del fecha

Concepción, que se ubica séptimo, venció 5 a 2 a Sarmiento en Albardón. Los Azules contaron con los goles de Martín Maturano (2), Lautaro Luna (2) y Juan Rodríguez. Mathías Calívar hizo un doblete para los locales.

Bancaria, quinto en la tabla, no aprovechó la chance y perdió como local ante SEC. Los Mercantiles se llevaron el triunfo con goles de Mariano Romero (3) y Facundo Montigel. Los locales anotaron de la mano de Luis Maldonado (2) y Nicolás Postigo.

Los otros resultados del miércoles fueron: Hispano 1 – Estudiantil Sub23 1 y Lomas 7 – Huarpes 4.

La fecha se completará el viernes a las 21.30 con Aberastain vs. Estudiantil; UVT vs. Valenciano; Olimpia vs. Bancaria Sub23, Caucetera vs. Colón y Barrio Rivadavia vs. Social.