Tras la crítica: la AFA le respondió a Juan Sebastián Verón

veronestudiantes-feminismo.jpg La 'Brujita' Verón criticó el "silencio" del feminismo por el caso Lucio Dupuy (Foto: NA).

"Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabes el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también muestras para afuera", expresó Verón en una entrevista con TyC Sports.

Además, Verón añadió: "Nosotros nos aferramos a que el fútbol argentino saca jugadores, pero también hay que tratar de darle las mejores condiciones. No solo a los jugadores, también a la gente que trabaja en los clubes. Llevar un campeonato de casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado. Es una falacia por más que me digan que es divino, hermoso y competitivo".