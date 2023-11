Torres obtuvo medalla de oro en los Panamericanos de Santiago de Chile

"Estoy súper emocionado, la verdad no lo esperaba. Está mal que lo diga, tal vez, pero no me imaginaba consiguiendo una medalla, me conformaba con entrar a la final", admitió el ganador.

"Cierto sacrificio, de a poco uno va entendiendo, entrega cierta recompensa" completó el deportista en declaraciones a la Agencia Córdoba Deportes.

"Maligno" Torres, quien también había ganado una presea dorada en los últimos Juegos X-Games realizados en Los Ángeles, Estados Unidos, en julio pasado, aventajó por apenas 33 centésimas al local José Manuel Cedano (85,67), que conquistó la medalla de plata.

En tanto, el tercer puesto en la clasificación y último escalón del podio fue para el brasileño Gustavo Batista de Oliveira, con 83,67 unidades.

En la división femenina, por su lado, se impuso la estadounidense Hannah Roberts, con un registro de 81,67 puntos, escoltada por la chilena Macarena Pérez (72,33), mientras la venezolana Katherine Díaz finalizó tercera (69,00)

De este modo, Argentina concluyó en la séptima colocación en el medallero, con el siguiente desglose: 17 preseas de oro, 25 de plata y 33 de bronce.

La primera colocación quedó para los Estados Unidos, con 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce, seguido por Brasil, con 66, 73 y 66, respectivamente.