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Los Leones buscarán el pase a la final de la Copa del Mundo

La Selección argentina de hockey sobre césped se medirá este viernes, desde las 15.30, a Alemania. Los Leones quieren su primera final en la Copa del Mundo.

Los Leones, la Selección argentina de hockey masculino, jugarán durante la tarde de este viernes por la semifinal del Mundial, en la que deberán medirse ante Alemania.

El encuentro, que está programado para las 15:30 (horario argentino), se disputará como antesala de la final del certamen de Países Bajos y Bélgica y se podrá ver a través de Disney+ Premium y ESPN.

Quien avance a la siguiente instancia se medirá con el ganador entre Países Bajos y España, que se enfrentan desde las 13:00 del viernes 28.

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Los Leones ya están ante una actuación histórica en los mundiales, y están a un triunfo de asegurarse el mejor resultado desde la primera competencia, ocurrida en 1971 en Barcelona.

En la decimosexta edición de la Copa del Mundo, el representativo argentino se encuentra ante una oportunidad histórica de conseguir su segunda medalla, ya que únicamente pudo subirse al podio en 2014, cuando se quedó con la medalla de bronce.

En su camino a un duelo que será histórico, la Selección argentina superó la primera fase de grupos en el segundo lugar, luego de vencer por goleada a Japón y Nueva Zelanda pero caer con el conjunto neerlandés, mientras que en la segunda ronda previa pudo superar a Inglaterra e India.

La semifinal lo enfrentará contra uno de los mejores seleccionados del mundo y vigente campeón del certamen mundial: Alemania.

El conjunto germano es el segundo representativo con más medallas de la historia, al acumular un total de nueve: tres campeonatos, dos subcampeonatos y cuatro preseas de bronce.

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