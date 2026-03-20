Tobías Martínez vuelve a competir en el TC Pick Up

La actividad para la divisional mayor comenzará el sábado con el primer entrenamiento a las 9:10, seguido por la segunda tanda desde las 12:15, que televisará El Nueve en vivo. Luego, ese mismo canal y la aplicación Motor Play, transmitirán la clasificación a partir de las 16:12. El domingo, las series se realizarán a las 11:00 y 11:25, ambas a 5 vueltas, previo a la carrera final que comenzará a las 13:10, con un total de 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

Tobías está pasando por un buen momento en el Turismo Carretera y con el mismo equipo, acumulando un cuarto puesto en la primera fecha en El Calafate y una vigésima novena posición en Viedma, aunque en pista había terminado en el noveno lugar, pero una sanción por toque lo relegó en el clasificador. De esta manera ocupa la decimosegunda posición en el campeonato.