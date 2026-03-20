Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la TC Pick Up en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, escenario donde se presentará Tobías Martínez, con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med. Martínez, que regresa a la actividad luego de ausentarse en el inicio de temporada, realizará su carrera número 19 en la categoría de camionetas, teniendo como mejor resultado una victoria en series.
Tobías Martínez vuelve a competir en el TC Pick Up
El sanjuanino Tobías Martínez regresará al TC Pick Up y se sumará a partir de la fecha 2 que se desarrollará este fin de semana en La Plata.