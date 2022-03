TN Clase 2: Della Motta protagonizó un choque en la largada

“Lamentablemente soy el primero que embiste al auto que venía más lento. De movida no veo ninguna bandera, nada y lamentablemente no lo puedo esquivar, lo agarré de costado y después sentí como 10 golpes más. Por suerte a mí no me duele nada y ojalá todos estén bien. Las cosas se arreglan, así que a trabajar para recuperar el auto”, comentó Facundo cuando fue entrevistado posterior al accidente por la TV Pública, y que llevó tranquilidad a todo San Juan.

El auto quedó bastante golpeado, ya que el impacto frontal fue muy fuerte, sumado a los golpes que recibió de atrás y el impacto contra el paredón. Los daños se evaluarán esta semana en los talleres del San Juan al TN y en el Taller Baldán para los daños en chapa, que son prácticamente totales y se verán los plazos para estar presente en la próxima fecha.

“Terminó ni bien comenzamos la carrera para mí. Lamentablemente quedo involucrado en un accidente múltiple, sin consecuencias físicas pero un poco preocupado por el resto de los pilotos que quedaron en observación, pero bueno, en mi caso solo daños materiales y afortunadamente estoy bien. Una lástima terminar así el fin de semana, y veremos en el transcurso de esta semana como seguimos”, comentó finalmente el sanjuanino que deberá evaluar los daños, antes de la próxima fecha en Alta Gracia del 22 al 24 de abril.

Facundo llegó 8º en el campeonato, antes del accidente múltiple que derivó en su abandono en la final que ganó el chaqueño Damián Kirstein (Peugeot 208).