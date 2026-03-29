TC: Canapino se quedó con el triunfo en Neuquén

El campeón 2025 cortó así una racha de dos abandonos consecutivos y consiguió su 22ª victoria en la categoría, igualando la línea histórica de Carlos Pairetti. Además, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado en 2016. La remontada fue notable: largó desde el quinto lugar y, con inteligencia y ritmo, supo capitalizar cada situación de carrera.

El inicio tuvo como protagonistas a Matías Rossi y Juan Tomás Catalán Magni, quienes partieron desde la primera fila y protagonizaron una intensa lucha por la punta. Rossi logró imponerse en las primeras vueltas, mientras detrás se acomodaban Christian Ledesma, Marcos Landa y el propio Canapino en el pelotón de vanguardia.

La competencia entró en un terreno impredecible a partir de múltiples incidentes y neutralizaciones. Un toque entre los Chevrolet en la pelea por el segundo puesto generó un efecto dominó con despistes y obligó a la salida del auto de seguridad. Más adelante, cuando todo parecía encaminarse, el abandono de Rossi por un problema de dirección cambió por completo el escenario y dejó la punta en disputa.

En el relanzamiento definitivo, Canapino ejecutó maniobras precisas para superar a Ignacio Faín y a Jonatan Castellano, tomando un liderazgo que no soltó hasta la bandera a cuadros.