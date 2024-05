Suspendieron a un tenista argentino por 35 arreglos de partidos

Torre, cuyo último partido oficial en el circuito tenístico fue en noviembre de 2018 en un Future en Viña del Mar, actualmente está radicado en México y es jugador de pádel profesional (compite para el equipo Central Pádel Saltillo).

"Al no responder a los cargos de la ITIA, Torre admitió de hecho su responsabilidad en todos los cargos y accedió a las sanciones", añade la agencia. Las infracciones incluyen, explica la ITIA, "la facilitación de apuestas, la maquinación del resultado de los partidos, la solicitud de dinero o beneficios para influir negativamente en los mejores esfuerzos de un jugador, la no denuncia de acercamientos corruptos y la no denuncia de delitos de corrupción".

La suspensión se aplicará a partir de la fecha de la decisión (26 de abril de 2024) y vencerá a medianoche del 25 de abril de 2029. Durante el periodo de inelegibilidad, Torre tiene prohibido jugar (si bien ya no lo hacía), entrenar o asistir a cualquier campeonato de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

Torre, nacido en Olavarría en 1994, fue profesional del tenis entre 2011 y 2018. No logró partidos en el ATP Tour, la máxima categoría profesional: hizo su carrera en los Futures, jugando en singles y dobles, donde llegó a ser 469° en 2018. En esa especialidad ganó ocho títulos en Futures y tuvo como compañero a varios jugadores que más tarde fueron sancionados por arreglo de partidos, como el chileno Juan Carlos Sáez y los argentinos Franco Feitt y Nicolás Arreche.