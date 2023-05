Los otros resultados del miércoles fueron Colón 5 – Huarpes 4; Concepción 8 – Estudiantil Sub23 1; Olimpia 5 – Richet 3 e Hispano 6 – Aberastain 3.

La fecha 8 se completará el viernes, desde las 21.30, con SEC vs. Bancaria S23; Unión vs. Barrio Rivadavia; Lomas vs. UVT; Bancaria vs. Valenciano y Caucetera vs. Estudiantil.