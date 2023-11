Six Days: un final emocionante, con un sanjuanino en el podio

Con mucha experiencia en caminos áridos y desérticos como los de la provincia de San Juan, el equipo norteamericano se sintió como en la costa oeste de su país y dominó con comodidad cada una de las jornadas de esta edición del Six Days. Incluso, este sábado, con Dante Oliveira, fue el más veloz del MX Final ganándole un espectacular mano a mano al español Josep García, que por tercer año consecutivo se quedó con el triunfo en el “Scratch Individual”. Además de Oliveira, Estados Unidos formó con Johnny Girroir, Cole Martínez y Taylor Robert, quien de esta manera cerró su carrera con un brillante triunfo en el ISDE.

“Estoy tan orgulloso de todos. Tenemos un equipo espectacular y terminar así no podría haber sido mejor. Antes de venir ya sabía que nuestro equipo era muy fuerte, ya que tenemos pilotos excelentes y muy rápidos pero luego de los dos campamentos de entrenamiento me di cuenta que teníamos. Estos pilotos son excelente y muy rápidos, pero como equipo hicimos dos campamentos de entrenamiento y allí me di cuenta que teníamos un equipo magnífico”, afirmó Robert luego de completar la competencia.

Francia fue segunda, mientras que Gran Bretaña -el campeón defensor- se ubicó en la tercera posición de la categoría mayor.

Gran tarea de Chile que consiguió un excelente cuarto puesto, mientras que Venezuela completó el Top 5, en lo que fue la mejor actuación histórica en un six days, para ambas escuadras.

Junior World Trophy: Francia se quedó con el título en un cierre épico

"Las carreras no se terminan hasta que no se baja la bandera" es un lugar común dentro de la competición pero este sábado se convirtió en un máxima en la categoría de los pilotos menores de 23 años. Es que Suecia había dominado de manera aplastante toda la semana y se encaminaba a un lograr un triunfo luego de 7 años, pero despertaron del sueño de la peor manera.

Cuando promediaba la carrera de MX con la que se cierra el Six Days, una de la motos, la de Alex Norrbin, se detuvo y a pesar de que todo el equipo lo ayudó a empujarla hasta llegar a la meta, el tiempo perdido los hizo caer hasta el tercer lugar.

Francia, con Thibault Giraudon, Leo Joyon y Antoine Alix, heredó el triunfo y se quedó con un trofeo que no levantaba desde hacía seis años. El segundo escalón del podio quedó en manos de Estados Unidos.

“Esto es increíble, Es una pena por lo que pasó con Suecia pero logramos una victoria que casi no teníamos pensada por lo que ahora sólo nos queda festejar”, señaló Alix antes de subir al podio.

El equipo de Argentina finalizó en la cuarta colocación en lo que también es un resultado histórico para el país.

Women’s World Trophy: Estados Unidos selló el triunfo

El equipo de Estados Unidos se quedó con la victoria. Está 97° del Six Days les implicó un gran desafío a todas las corredoras y la clasificación general da cuenta de ello. Tanto es así que ha sido el único equipo que mantuvo en carrera a sus tres integrantes hasta cruzar la línea de meta.

Así, Brandy Richards, Korie Steede y Rachel Gutish subieron a lo más alto del podio. “Ha sido una semana dura. El desierto es duro para el cuerpo y para la moto. Más de lo que pensábamos. Nos esforzamos por mantener las motos en una pieza. Ha sido bastante accidentado. Estoy muy orgullosa de que todos hayamos terminado. Estoy muy orgullosa de mí por estar en lo más alto”, sostuvo Richards quien también también se impuso en el scratch femenino.

El podio de WWT fue completado por Australia y el conjunto de FIM Latam, quienes cumplieron con una gran actuación durante toda la semana. El conjunto nacional, en tanto, obtuvieron un destacado quinto puesto por primera vez en la historia.

Club Team Award: Argentina festejó en el podio

El Club Team Award tuvo como dominadores absolutos a los norteamericanos del equipo XC Gear, integrado por Josh Toth, Ryan Surrpatt y Austin Serpa, quienes desde el primer día se mostraron como los más veloces de esta categoría.

Detrás, se ubicaron los también norteamericanos del GTBN -con Thorn Devlin, Jaden Dahners y Nathan Ferderer- mientras que tercero finalizó el trío del equipo “Argentina” con Nicolás Giustozzi -integrante de la selección argentina de 2014 que fue 5ta en el World Trophy, el sanjuanino Fernando Hierrezuelo y el tucumano Carlo Bellone.

“Fue una semana muy dura, más de lo que pensaba. Estábamos muy entrenados, pero no imaginábamos la dureza de los primeros días. Recién el tercer día pude sentirme más cómodo en la moto pero siempre intenté dar el 100%”, afirmó el local Fernando Hierrezuelo y agregó: “creo que los tres del equipo fuimos muy constantes, con Nico a la cabeza, pero con un ritmo sólido de parte de todos. Estamos felices de estar en el podio habiendo tantos equipos buenos en carrera”.

David Eli: “Estamos muy contentos por este Six Days”

Culminado el evento, David Eli, organizador general ISDE Argentina 2023 y responsable de +Eventos hizo un pequeño análisis sobre esta edición de este emblemático evento: “Estamos muy contentos por este Six Days. Ha sido una semana extremadamente difícil, en donde se presentaron multiples desafíos que pudimos sortear. Verdaderamente, disfrutamos mucho hacer estos eventos y en particular, los de enduro. Estamos entusiasmados con la posibilidad de, tal vez, poder formar parte del Campeonato Mundial de Enduro GP pronto. Por supuesto, quiero agradecer la confianza de la FIM en +eventos. Ha sido un honor contar con la presencia del presidente de la Federación, Jorge Viegas, aquí”.