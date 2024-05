Selección Argentina: los dos campeones del mundo que estarán en los JJ.OO.

“Se acaban de confirmar dos integrantes del equipo de Javier Mascherano que van a estar en la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Dos jugadores de la Selección Mayor. Un defensor y un delantero, los dos juegan en Europa: estamos hablando de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Ambos ya están confirmados”, informó el periodista Mariano Antico en TyC Sports.

En este sentido, agregó que ya hay acuerdo del Benfica y Manchester City para acordar la cesión de cada uno: “Los clubes dieron el ok, es muy importante que lo den porque no es una competencia FIFA, no está bajo el calendario FIFA y necesitan si o si que los clubes lo cedan. Lo concreto es que los dos van a ser parte de los Juegos Olímpicos en París”.