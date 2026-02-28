Segundo puesto para el sanjuanino Sebastián Landa en el Rally Argentino

La batalla fue cambiante a lo largo de los tramos. En la Prueba Especial 1, Muller aventajó a Landa por 3.4 segundos. El sanjuanino respondió en la PE 2, donde logró descontar y sacar 2 segundos a su rival. En la PE 3, el bonaerense volvió a colocarse al frente por apenas cuatro décimas, cerrando el primer rulo con mínima ventaja.

En el inicio del segundo rulo, Muller amplió la diferencia a 2.5 segundos, pero Landa volvió a mostrar su potencial en la PE 5, donde logró superar por 3.7 segundos a su competidor. Sin embargo, en la PE 6 Muller marcó una diferencia de 7.5 segundos que le permitió asegurarse el triunfo parcial. Un inconveniente mecánico —un buje de la parrilla de suspensión— complicó al sanjuanino en el último tramo del sábado.

Con una diferencia mínima y todo por definirse, la competencia continuará este domingo con las siguientes pruebas especiales: