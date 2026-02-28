"
Segundo puesto para el sanjuanino Sebastián Landa en el Rally Argentino

El piloto sanjuanino Sebastián Landa tuvo un destacado inicio de temporada al ubicarse en el segundo puesto tras la primera etapa del Rally de Pagos de Tuyú, competencia que marca la apertura del año en el Campeonato de Rally Argentino.

La carrera se disputa en la localidad de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde este sábado se desarrolló el primer parcial. Landa, navegado por Rodrigo Vergara, compite con el Fiesta Kinetic #111 dentro de la Clase RC5, representando al equipo Ponce Rally Team.

El sanjuanino protagonizó una intensa lucha, décima a décima, con el binomio integrado por Fernando Muller y Gonzalo Martínez, quienes finalmente se quedaron con la etapa por apenas 3.8 segundos de diferencia.

La batalla fue cambiante a lo largo de los tramos. En la Prueba Especial 1, Muller aventajó a Landa por 3.4 segundos. El sanjuanino respondió en la PE 2, donde logró descontar y sacar 2 segundos a su rival. En la PE 3, el bonaerense volvió a colocarse al frente por apenas cuatro décimas, cerrando el primer rulo con mínima ventaja.

En el inicio del segundo rulo, Muller amplió la diferencia a 2.5 segundos, pero Landa volvió a mostrar su potencial en la PE 5, donde logró superar por 3.7 segundos a su competidor. Sin embargo, en la PE 6 Muller marcó una diferencia de 7.5 segundos que le permitió asegurarse el triunfo parcial. Un inconveniente mecánico —un buje de la parrilla de suspensión— complicó al sanjuanino en el último tramo del sábado.

Con una diferencia mínima y todo por definirse, la competencia continuará este domingo con las siguientes pruebas especiales:

  • PE 7 - 6 de Octubre/3 Caminos – 18,10 km

  • PE 8 - Zorzales – 6,07 km

  • PE 9 - La Larga/Las Tres Marías – 9,84 km

  • PE 10 - 6 de Octubre/3 Caminos – 18,10 km

  • PE 11 - Zorzales – 6,07 km

  • PE 12 - La Larga/Las Tres Marías – 9,84 km

