Sebastián Báez venció a Taylor Fritz en la United Cup

El oriundo de San Martín había perdido sus cinco enfrentamientos anteriores ante Fritz, y todo indicaba que iba a cosechar su sexta derrota, ya que en un momento del partido se encontraba un set y un break abajo. Sin embargo, Báez no se dio por venciodo y logró dar vuelta un partido que duró poco más de dos horas y media.

“Estoy muy feliz. No puedo pensar más que en la felicidad que nos da a mí, a mi entrenador y al equipo. Estaba buscando estas buenas sensaciones desde hacía largo tiempo. Estoy muy feliz de darle este punto a Argentina. Me sentí muy cómodo hoy. Gracias a cada argentino que vino acá a alentar, siempre se sienten”, comentó ante los micrófonos en el RAC Arena de Perth.