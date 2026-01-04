Este sábado, Sebastián Báez obtuvo el triunfo más importante de su carrera, tras derrotar 4-6, 7-5 y 6-4 a Taylor Fritz (número seis del ranking ATP). Más allá de la histórica victoria del tenista de 25 años, Argentina cayó 2 a 1 en la serie ante Estados Unidos por el grupo A de la United Cup, que se está llevando a cabo en Australia.
Sebastián Báez venció a Taylor Fritz en la United Cup
El argentino Sebastián Báez superó en tres sets al estadounidense y se quedó con el triunfo más valioso de su trayectoria como tenista.