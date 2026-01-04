"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Sebastián Báez

Sebastián Báez venció a Taylor Fritz en la United Cup

El argentino Sebastián Báez superó en tres sets al estadounidense y se quedó con el triunfo más valioso de su trayectoria como tenista.

Este sábado, Sebastián Báez obtuvo el triunfo más importante de su carrera, tras derrotar 4-6, 7-5 y 6-4 a Taylor Fritz (número seis del ranking ATP). Más allá de la histórica victoria del tenista de 25 años, Argentina cayó 2 a 1 en la serie ante Estados Unidos por el grupo A de la United Cup, que se está llevando a cabo en Australia.

El oriundo de San Martín había perdido sus cinco enfrentamientos anteriores ante Fritz, y todo indicaba que iba a cosechar su sexta derrota, ya que en un momento del partido se encontraba un set y un break abajo. Sin embargo, Báez no se dio por venciodo y logró dar vuelta un partido que duró poco más de dos horas y media.

“Estoy muy feliz. No puedo pensar más que en la felicidad que nos da a mí, a mi entrenador y al equipo. Estaba buscando estas buenas sensaciones desde hacía largo tiempo. Estoy muy feliz de darle este punto a Argentina. Me sentí muy cómodo hoy. Gracias a cada argentino que vino acá a alentar, siempre se sienten”, comentó ante los micrófonos en el RAC Arena de Perth.

Te puede interesar...

Hasta hoy, su victoria más resonante había sido ante el ruso Andrey Rublev, por entonces octavo del mundo, en las semifinales del ATP 250 de Bastad en 2022.

A pesar de la histórica victoria de Báez, Argentina no pudo quedarse con el punto frente a Estados Unidos. Solana Sierra cayó por doble 6-1 ante Coco Gauff, número tres del mundo. En el choque de dobles mixto, el dúo formado por Lourdes Carlé y Guido Andreozzi perdió 6-4 y 6-1 ante Coco Gauff y Christian Harrison.

De esta manera, el combinado nacional acumula un balance de 4-2 y deberá esperar a la serie entre Estados Unidos (2-1) y España (0-3) para ver si obtiene su boleto hacia los cuartos de final.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar