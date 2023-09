Sebastián Báez es el único argentino que sigue en el US Open

"No está bueno ganar de esta manera, y menos ante alguien al que conozco desde muy chico, así que le deseo que la lesión no sea nada grave. Yo salí a dejarlo todo en la cancha, como siempre lo hago. Después, se puede dar el triunfo o no, pero después de cada partido siempre me voy a dormir tranquilo conmigo mismo", refirió Baez a la transmisión oficial del certamen.

Por su parte el platense Tomás Martín Etcheverry cayó ante el suizo Stanilslas Wawrinka (49) por 7-6, 6-7, 6-3 y 6-2, en otro partido de la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos.

Etcheverry, número 34 del ranking ATP de 24 años, venía de ganarle por 6-3, 6-7 (3), 1-6, 6-4 y 7-6 (10-5) al finlandés Otto Virtanen (134), surgido de la qualy, en un partido que duró cuatro horas con 25 minutos en los que supo mantenerse fuerte y doblegar a su oponente en la recta final del partido.

Mientras que el tenista suizo, de 38 años, que había superado al japonés Yoshihito Nishioka (44), con parciales de 7-6 (7-5), 6-2 y 6-4, se cruzará en la tercera ronda con un italiano: Jannik Sinner (6) o Lorenzo Sonego (39).

Wawrinka también había eliminado a Etcheverry en la segunda ronda de otro Grand Slam, el de Wimbledon, en la única vez que se habían enfrentado anteriormente.

El US Open, que repartirá casi 65 millones de dólares en premios entre sus cuadros masculino y femenino, se juega en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen's, tiene como máximos favoritos al español Carlos Alcaraz (1) y a la polaca Iga Swiatek (1), que además son los campeones vigentes.

Alcaraz le ganó en la ronda inicial al alemán Dominik Koepfer (75) por 6-2, 3-2 y retiro, y hizo lo propio ante el sudafricano Lloyd Harris (177), quien había eliminado al argentino Guido Pella (203).

La victoria de Alcaraz se concretó en 2 horas y 28 minutos de un buen partido que finalmente se terminó llevando el oriundo de El Palmar por 6-3, 6-1 y 7-6 (7-4).

El principal rival del español es el serbio Novak Djokovic (2), tres veces campeón del US Open (2011, 2015 y 2018) y dueño del récord de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, quien se instaló en la tercera ronda luego de haber superado al francés Alexandre Muller (84) y al español Bernabé Zapata Miralles (76).

El serbio, de 36 años, se aseguró recuperar el número uno del mundo más allá del desenlace del US Open, cuando la ATP de a conocer el nuevo ranking el 11 de septiembre próximo.

Djokovic conquistó este año dos Grand Slam, Australia y Roland Garros, y fue finalista en Wimbledon.

Entre las damas, Swiatek jugará por la tercera ronda ante la eslovena Kaja Juvan (145), mientras que su principal rival, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), jugará a las 14 por la segunda ronda ante la británica Jodie Burrage (96).