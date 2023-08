Schwartzman perdió en la primera ronda del US Open

El tenista de 31 años, que arribó al último Grand Slam del año ubicado en el 114 del mundo, mostró su fastidio continuamente por el bajo nivel que lo está castigando a lo largo del calendario. El 74° del planeta lo venció en sets corridos en el Court 9 del complejo norteamericano para sumarle la 14ª derrota en un estreno en el 2023.

“Es mucha calentura, frustración. Todo junto. La verdad que debe haber sido mi peor partido en Grand Slam, cuando quizás estaba encontrando un poco de mejoras en el año. Hoy todo fue muy malo y un poco acorde al año. Lamentablemente en el último Grand Slam me toca tener este nivel y me preocupa por un montón de aspectos. Al tenis podes jugar bien o mal, pero hoy la frustración fue lo primero que ganó en el partido. Me rendí de alguna u otra forma muy rápido. Una lástima”, declaró en una entrevista post partido con ESPN.