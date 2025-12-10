San Martín ya tiene rival para la Copa Argentina 2026

Este formato, que respeta la tradición de poner al campeón en el primer duelo del calendario, vuelve a darle al torneo un inicio atractivo, especialmente para los equipos del ascenso que suelen protagonizar algunos de los cruces más sorpresivos de la competencia.

Cuáles serán los rivales de Boca, River y los grandes en los 32avos

Los equipos más convocantes del país ya conocen a sus oponentes para el debut. Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilicoy, mientras que River tendrá un estreno ante Ciudad de Bolívar, uno de los representantes provenientes del Federal.

Racing abrirá su participación contra San Martín (F), Independiente debutará ante Atenas (RC) y San Lorenzo se cruzará con Deportivo Rincón. En tanto, Newell’s se verá las caras con Acassuso, mientras que Rosario Central —uno de los protagonistas de las últimas temporadas— jugará ante Sportivo Belgrano.

Más allá de los grandes nombres, la primera fase reúne una gran variedad de estilos, canchas, geografías y realidades deportivas que forman parte de la esencia del certamen. Para los equipos de categorías inferiores, estos duelos se transforman en una oportunidad histórica de mostrar su nivel ante rivales de elite; para los de Primera, son partidos que suelen exigir máxima concentración para evitar sorpresas.

Qué novedades presenta la Copa Argentina 2026

Una de las decisiones más relevantes anunciadas durante el sorteo es la incorporación del VAR a partir de los octavos de final. En la edición 2025 solo se había utilizado durante la definición del torneo, por lo que su aplicación más amplia representa un salto en la organización y un intento por reducir la polémica en instancias decisivas.

El desafío será coordinar su uso en estadios distribuidos por todo el país, especialmente aquellos que no cuentan con infraestructura regular para este tipo de tecnología. Aun así, se espera que la medida aporte mayor claridad en los momentos más determinantes.

¿Cómo sigue el camino hacia la final?

Si bien los emparejamientos de 32avos ya están confirmados, el cuadro completo también fue establecido durante el sorteo, lo que significa que cada equipo conoce su potencial recorrido hacia la final, incluso las llaves que podrían definir enfrentamientos entre grandes.

La Copa Argentina es conocida por su imprevisibilidad: equipos del ascenso eliminando a clubes de Primera, definiciones agónicas y encuentros disputados en canchas de todo el país que alimentan el espíritu federal del torneo. La edición 2026 no parece ser la excepción y promete un recorrido tan intenso como los anteriores.

Un torneo que vuelve a encender la ilusión en todo el país

Con la confirmación de los cruces, la Copa Argentina 2026 vuelve a poner en marcha una competencia que, temporada tras temporada, amplía su alcance territorial y emocional. Desde estadios repletos en las principales ciudades hasta escenarios que reciben por primera vez a un club de Primera División, el certamen conserva intacta su capacidad de conectar al fútbol argentino con sus raíces.

Ahora, con el cuadro confirmado, los 64 equipos ya tienen un objetivo claro: dar el primer paso y avanzar en una competencia donde, históricamente, cualquiera puede sorprender.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell´s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta

Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

PRIMERA

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional

Sarmiento (Junín)

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

PRIMERA NACIONAL

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

PRIMERA B METROPOLITANA

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland *Ascendió a la Primera Nacional

Real Pilar

FEDERAL A

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

PRIMERA C

Camioneros *Ascendió a la Primera B

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Claypole

El cronograma de la Copa Argentina 2026

32avos de final:

Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final:

Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura

Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs

Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs

Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026

8vos :

Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07

Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026

*A partir de esta instancia se jugará con VAR*

4tos y semifinales:

a definir

Final :