San Martín ya tiene rival para la Copa Argentina 2026

Este formato, que respeta la tradición de poner al campeón en el primer duelo del calendario, vuelve a darle al torneo un inicio atractivo, especialmente para los equipos del ascenso que suelen protagonizar algunos de los cruces más sorpresivos de la competencia.
Cuáles serán los rivales de Boca, River y los grandes en los 32avos
Los equipos más convocantes del país ya conocen a sus oponentes para el debut. Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilicoy, mientras que River tendrá un estreno ante Ciudad de Bolívar, uno de los representantes provenientes del Federal.
Racing abrirá su participación contra San Martín (F), Independiente debutará ante Atenas (RC) y San Lorenzo se cruzará con Deportivo Rincón. En tanto, Newell’s se verá las caras con Acassuso, mientras que Rosario Central —uno de los protagonistas de las últimas temporadas— jugará ante Sportivo Belgrano.
Más allá de los grandes nombres, la primera fase reúne una gran variedad de estilos, canchas, geografías y realidades deportivas que forman parte de la esencia del certamen. Para los equipos de categorías inferiores, estos duelos se transforman en una oportunidad histórica de mostrar su nivel ante rivales de elite; para los de Primera, son partidos que suelen exigir máxima concentración para evitar sorpresas.
Qué novedades presenta la Copa Argentina 2026
Una de las decisiones más relevantes anunciadas durante el sorteo es la incorporación del VAR a partir de los octavos de final. En la edición 2025 solo se había utilizado durante la definición del torneo, por lo que su aplicación más amplia representa un salto en la organización y un intento por reducir la polémica en instancias decisivas.
El desafío será coordinar su uso en estadios distribuidos por todo el país, especialmente aquellos que no cuentan con infraestructura regular para este tipo de tecnología. Aun así, se espera que la medida aporte mayor claridad en los momentos más determinantes.
¿Cómo sigue el camino hacia la final?
Si bien los emparejamientos de 32avos ya están confirmados, el cuadro completo también fue establecido durante el sorteo, lo que significa que cada equipo conoce su potencial recorrido hacia la final, incluso las llaves que podrían definir enfrentamientos entre grandes.
La Copa Argentina es conocida por su imprevisibilidad: equipos del ascenso eliminando a clubes de Primera, definiciones agónicas y encuentros disputados en canchas de todo el país que alimentan el espíritu federal del torneo. La edición 2026 no parece ser la excepción y promete un recorrido tan intenso como los anteriores.
Un torneo que vuelve a encender la ilusión en todo el país
Con la confirmación de los cruces, la Copa Argentina 2026 vuelve a poner en marcha una competencia que, temporada tras temporada, amplía su alcance territorial y emocional. Desde estadios repletos en las principales ciudades hasta escenarios que reciben por primera vez a un club de Primera División, el certamen conserva intacta su capacidad de conectar al fútbol argentino con sus raíces.
Ahora, con el cuadro confirmado, los 64 equipos ya tienen un objetivo claro: dar el primer paso y avanzar en una competencia donde, históricamente, cualquiera puede sorprender.
Todos los cruces de la Copa Argentina 2026
- Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
- River vs. Ciudad de Bolívar
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
- Huracán vs. Olimpo
- Racing vs. San Martín (F)
- Independiente vs. Atenas (RC)
- Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
- Argentinos Juniors vs. Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento (LB)
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
- Newell´s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
- Sarmiento vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Barracas Central vs. Temperley
- Riestra vs. Deportivo Maipú
- Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Lanús
- Newell’s Old Boys
- Platense
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
- Sarmiento (Junín)
- Talleres
- Tigre
- Unión
- Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
- Agropecuario
- Atlanta
- Chaco For Ever
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes
- Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Tiro de Salta
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- Temperley
- Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
- Acassuso
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
- Midland *Ascendió a la Primera Nacional
- Real Pilar
FEDERAL A
- Argentino de Monte Maíz
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
- Deportivo Rincón
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Olimpo
- San Martín de Formosa
- Sarmiento La Banda
- Sportivo Belgrano
PRIMERA C
- Camioneros *Ascendió a la Primera B
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Claypole
El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
- Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
- Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
- Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
- Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
- Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
- Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
- Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
- Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
- *A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
Final:
- Miércoles 4 de noviembre de 2026.