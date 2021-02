San Martín sumó a Rivero a su pretemporada en Concepción

Rivero, de 31 años, selló este martes su vínculo con el Verdinegro y posó con la camiseta para las redes sociales del club. El jugador se sumó inmediatamente a los trabajos de la pretemporada en Concepción.

Rivero surgió de Rosario Central y luego vistió la camiseta de Colorado Rapids y Chivas en el fútbol de EE.UU. En el 2015 regresó al país para vestir las camisetas de Aldosivi de Mar del Plata, Unión de Santa Fe, Patronato de Paraná y Belgrano de Córdoba, su último club.

Martín Rivero se sumó a la lista de incorporaciones que ya tenía al delantero Juan Cruz Villagra, al extremo Ezequiel Denis y al defensor colombiano Jorge Zules Caicedo.

Los jugadores que no continuarán en el club son Bruno Rodríguez (Desamparados) y Cristian Paz (Deportivo Morón). El sanjuanino Lucas Salas no será tenido en cuenta, pero todavía no tiene equipo.