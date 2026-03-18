A solo diez días de la largada, el IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 consolida su prestigio mundial con una convocatoria que ya supera los mil triatletlas. Según los registros oficiales de la plataforma, la provincia recibirá a deportistas provenientes de destinos tan diversos como Andorra, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, además de una fuerte presencia de delegaciones latinoamericanas.
San Juan se prepara para un IRONMAN 70.3 histórico con más de 1 mil inscriptos
La competencia internacional, que se disputará el próximo 29 de marzo, ya cuenta con atletas de 20 países y proyecta alcanzar un récord de 1.200 participantes.