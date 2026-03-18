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San Juan se prepara para un IRONMAN 70.3 histórico con más de 1 mil inscriptos

La competencia internacional, que se disputará el próximo 29 de marzo, ya cuenta con atletas de 20 países y proyecta alcanzar un récord de 1.200 participantes.

A solo diez días de la largada, el IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 consolida su prestigio mundial con una convocatoria que ya supera los mil triatletlas. Según los registros oficiales de la plataforma, la provincia recibirá a deportistas provenientes de destinos tan diversos como Andorra, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, además de una fuerte presencia de delegaciones latinoamericanas.

Esta quinta edición llega precedida por un hito: en 2025, San Juan fue distinguida como una de las cinco mejores sedes del mundo, logrando un 95% de satisfacción entre los competidores. La hospitalidad del público local y los altos estándares organizativos son los pilares que mantienen a la provincia en la élite del triatlón internacional.

Circuitos y distancias confirmadas

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La prueba de alta exigencia física se dividirá en tres etapas fundamentales que recorrerán los paisajes más emblemáticos de la zona:

  • Natación (1,9 km): Inicio de la competencia en las aguas del Dique Punta Negra.

  • Ciclismo (90 km): Un recorrido por los departamentos de Zonda, Ullum y Rivadavia, finalizando en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

  • Pedestrismo (21,1 km): El cierre será una carrera a pie por las calles de Capital, con la meta final ubicada en la Plaza del Bicentenario.

Organización y respaldo

El evento, bajo el sello de la World Triathlon Company, cuenta con un trabajo interministerial del Gobierno de San Juan y el patrocinio de empresas privadas como Veladero, Baggio y Andesmar, entre otras.

Aquellos atletas interesados en sumarse aún pueden realizar el registro a través del sitio oficial de IRONMAN, con la expectativa de que el pelotón final alcance los 1.200 participantes.

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