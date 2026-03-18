San Juan se prepara para un IRONMAN 70.3 histórico con más de 1 mil inscriptos

La prueba de alta exigencia física se dividirá en tres etapas fundamentales que recorrerán los paisajes más emblemáticos de la zona:

Natación (1,9 km): Inicio de la competencia en las aguas del Dique Punta Negra .

Ciclismo (90 km): Un recorrido por los departamentos de Zonda, Ullum y Rivadavia , finalizando en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

Pedestrismo (21,1 km): El cierre será una carrera a pie por las calles de Capital, con la meta final ubicada en la Plaza del Bicentenario.

Organización y respaldo

El evento, bajo el sello de la World Triathlon Company, cuenta con un trabajo interministerial del Gobierno de San Juan y el patrocinio de empresas privadas como Veladero, Baggio y Andesmar, entre otras.

Aquellos atletas interesados en sumarse aún pueden realizar el registro a través del sitio oficial de IRONMAN, con la expectativa de que el pelotón final alcance los 1.200 participantes.