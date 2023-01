River: "Ojalá Otamendi venga en junio", deseó Franco Armani

El exVélez, que tuvo un gran Mundial, quedará con el pase en su poder pero en principio seguiría una temporada más en Europa, con posibles ofertas de España e Inglaterra.

"River sigue siendo familia, más allá que cambiamos el cuerpo técnico, la mentalidad sigue siendo la misma. Nosotros llevamos muchos años en el club, por eso se adaptan rápido los que llegan al club porque somos familia", explicó.

Armani lleva casi cinco temporadas en el arco de River y es una de las grandes figuras del plantel aunque tuvo palabras de elogio para el suplente, Ezequiel Centurión, por "el crecimiento en los últimos años".

"Le sirvió mucho tener continuidad en Estudiantes de Buenos Aires, lo noté con otra cabeza y mucho más maduro. Las veces que me reemplazó lo hizo con grandes actuaciones. De mi lado tiene todo el apoyo", sostuvo.

Armani, de 35 años, se mostró cómodo con la llegada del nuevo entrenador, Martín Demichelis, y dijo: "Estoy agradecido por la confianza que me dio desde el primer momento. Me sumé a la pretemporada y me hicieron todo fácil. Lo que me queda ahora es demostrar en cada partido".

"No pensé en el retiro hasta el momento, trabajo y disfruto del día a día en el club. Es lo más importante. Estoy feliz, estoy en el lugar que quiero estar pero no analizo el futuro y eso se verá con el correr del tiempo. Disfruto de mis compañeros, de las charlas con el cuerpo técnico e iré viendo con el tiempo", avisó.

Por otro lado, en relación al debut del sábado contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que terminó con victoria por 2 a 0, analizó: "Lo primero que quiero rescatar es la solidez defensiva del equipo desde que comenzamos con los amistosos en la nueva era de Martín (Demichelis). Siempre buscamos mantener el arco en cero sabiendo que alguna opción concreta de gol vamos a tener y eso pasó en los partidos preparatorios y en el debut. Cuando uno gana, todo se hace más fácil, incluso para corregir los errores".

"Tenemos una idea clara de juego que venimos trabajando para conseguir lo mejor. Yo me siento cómodo saliendo en juego con contacto mío, me gusta la idea y lo que me pide el cuerpo técnico. Me tengo confianza. Claro que hay momentos para salir jugando, dependemos de los rivales y tenemos diferentes planes trabajados", destacó.

"No pudimos salir mucho por abajo en Santiago del Estero porque la cancha estaba en mal estado y aplicamos otro plan de juego", advirtió.

Además, Armani recibió mucho cariño de los hinchas rivales por ser campeón del mundo y rememoró: "Sentí una alegría muy grande en el reconocimiento de las dos hinchadas. Me hicieron sentir el cariño desde que ingresé a hacer la entrada en calor, estoy agradecido a cada hincha de Central Córdoba de Santiago del Estero y a los de River porque me recibieron de gran manera. Es un mimo grande. Me dio mucha felicidad y motivación para seguir tratando de ganar cosas".

"Sabemos que la Copa del Mundo es el logro máximo pero quiero seguir ganando cosas", apuntó.

En relación al equipo que viajará a Córdoba para visitar a Belgrano, la novedad sería la reaparición en la delegación de Agustín Palavecino tras su lesión en la pretemporada.

Además, el once inicial contra el "Pirata" sería Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana y Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y José Paradela; Miguel Borja.