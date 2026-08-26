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River empato 1-1 con Independiente Santa Fe´y se define por penales

Sebastián Driussi con la derecha desde muy cerca por el centro del arco puso el primero para River. Luego de un penal generado por una mano en el área, el uruguayo Franco Fagúndez cruzó un derechazo potente, marcó el empate.

    River afrontará este miércoles una de las noches más importantes de su semestre. Desde las 21.30, recibirá a Independiente Santa Fe en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, después del 0-0 en Bogotá.

    La clasificación no es el único objetivo. Eduardo Coudet llega al partido con su continuidad seriamente condicionada: el equipo apenas consiguió una victoria en sus últimos partidos y una eliminación internacional podría precipitar el final de su ciclo.

    River viene de desperdiciar una ventaja de 2-0 ante Vélez y terminar empatando 2-2 en el Monumental. Antes había quedado eliminado de la Copa Argentina y atraviesa un complicado Torneo Clausura. Por eso, la Sudamericana aparece como la principal oportunidad para cambiar el clima.

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    Para la revancha, Coudet recuperará a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres futbolistas que no estuvieron en Colombia. Los laterales volverán al equipo y Driussi aparece como una de las alternativas para el ataque.

    ¡FORMACIONES!

    River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

    Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.

    Del otro lado estará un Santa Fe que consiguió sostener el cero en Bogotá y sabe que cualquier empate con goles lo favorecerá. El ganador de la serie enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final.

    River necesita ganar para evitar una definición por penales. Una derrota lo dejará afuera y pondrá al ciclo de Coudet frente a un escenario límite.

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