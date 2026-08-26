River afrontará este miércoles una de las noches más importantes de su semestre. Desde las 21.30, recibirá a Independiente Santa Fe en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, después del 0-0 en Bogotá.
River empato 1-1 con Independiente Santa Fe´y se define por penales
Sebastián Driussi con la derecha desde muy cerca por el centro del arco puso el primero para River. Luego de un penal generado por una mano en el área, el uruguayo Franco Fagúndez cruzó un derechazo potente, marcó el empate.