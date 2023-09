River: Demichelis aguarda por un jugador clave

Otro de los que volverán a estar a las órdenes del técnico esta semana, aunque habitualmente no son titulares, son Santiago Simón y Pablo Solari, quienes volverán de la convocatoria a la Sub-23 de Javier Mascherano en la que sumaron minutos en el amistoso con Bolivia.

En tanto, más allá de esperar al volante uruguayo por la importancia que tiene en el equipo, en el resto del once todo indica que Demichelis volvería a las bases y no habría cambios significativos respecto a lo que acostumbra. El buen nivel de Esequiel Barco hace pensar que no volverá a dejar el equipo y si llega el charrúa, el que saldría del once es Matías Kranevitter. A su vez, en el lateral derecho parece volver a asentarse Milton Casco tras improvisar con Santiago Simón, algo que no salió del todo bien en Liniers.