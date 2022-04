River demandó a Atlético Mineiro por una deuda

¿De cuánto es la deuda que reclama River? De acuerdo a las acciones que inició la institución ante el máximo ente del fútbol a nivel mundial, el monto que debería pagarle Atlético Mineiro rondaría los 2,5 millones de la divisa estadounidense.

Los números de Nacho Fernández en River

En su paso por el Millonario, el jugador de 31 años consiguió siete títulos, entre los que se destaca la histórica Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid. Además, ganó Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, la Supercopa 2018 y otros dos torneos internacionales con la Recopa Sudamericana 2016 y 2019.

En total disputó 186 partidos, en los que hizo 31 goles y dio 24 asistencias, desde su llegada desde Gimnasia y Esgrima La Plata en 2016.

La categórica respuesta de Nacho Fernández sobre su vuelta a River

Hace algunos meses, Nacho Fernández fue consultado sobre si tenía el deseo de regresar a River, donde dejó un recuerdo inolvidable en el hincha, y respondió: "Sí, sin dudas que volvería".

"En este momento sería muy difícil. Yo me fui hace un año, pero por ahí cuando termine mi contrato acá (Atlético Mineiro), que voy a tener 34 años, lo pensaría", agregó, para luego explicar: "El tema es que en ese momento hay que ver quien está de técnico, si me quiere o no me quiere y si yo estoy bien física y mentalmente para volver. Es un lugar que a mi me encantó, disfruté y fue muy feliz".