River confirmó el interés por un campeón del mundo

“Generó una ilusión en la gente y en lo personal, también. Es un tema para estar cerca y ojalá en un futuro se pueda dar. Desde la dirigencia haremos todo lo posible para que un jugador como Nicolás pueda vestir la camiseta de River. Sería un gran orgullo para todos”, señaló Brito.

Por otro lado, el presidente de River indicó que no es fácil que el futbolista campeón en Qatar 2022 deje Europa.

“Sería un gran anhelo para nosotros, por el nivel y por el momento que está viviendo. Fue titular en el Mundial, se ha consagrado en lo más alto, pero le quedan seis meses de contrato en Benfica. No sé cuántos jugadores campeones del mundo tuvo Benfica en su historia y me pongo en el lugar de la dirigencia en no dejarlo ir antes”, analizó.