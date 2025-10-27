Renovación legislativa: el PJ local perdió una banca en diputados

Peluc, Chica, Picón diputados.jpeg

José Peluc, Jorge Chica y Nancy Picón fueron elegidos en 2023 y completarán su mandato en 2027.

El orreguismo estará representado, a partir de diciembre, por Nancy Picón y Fabián Martín, el peronismo por Jorge Chica y Cristian Andino y los libertarios con José Peluc y Abel Chiconi.

Los resultados de este año volvieron a marcar el escenario de tercios que se había dado en 2023. En aquella oportunidad también ingresó un candidato de cada espacio y rompió la tendencia que había impuesto el PJ en elecciones anteriores.

Diputados nacionales elegidos en San Juan en las últimas 5 elecciones:

2017: Walberto Allende (PJ), Daniela Castro (PJ) y Eduardo Cáceres (Cambiemos).

2019: José Luis Gioja (Frente de Todos), Graciela Caselles (Frente de Todos) y Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio).

2021: Walberto Allende (Frente de Todos), Fabiola Aubone (Frente de Todos) y Susana Laciar (Juntos por el Cambio).

2023: Jorge Chica (Unión por la Patria), Nancy Picón (Juntos por el Cambio) y José Peluc (LLA).

2025: Cristian Andino (Fuerza San Juan), Fabián Martín (Por San Juan) y Abel Chiconi (LLA).