Renovación legislativa: el PJ local perdió una banca en diputados
San Juan renovó tres bancas de diputados nacionales en las elecciones del domingo. Repartieron lugares entre Fuerza San Juan, Por San Juan y La Libertad Avanza.
San Juan fue a las urnas para renovar las tres bancas que estaban en juego en la Cámara de Diputados de la Nación. El PJ local cedió un lugar en la cámara baja, el orreguismo retuvo la banca que ponía en juego y los libertarios ganaron una banca en el recinto.
El panorama de Diputados cambiará a partir de diciembre con dos representantes de cada espacio. El PJ pasó de tres diputados a dos, el orreguismo continúa con dos y los libertarios pasaron de uno a dos.
Cristian Andino con el 34,44% (Fuerza San Juan), Fabián Martín con el 31,02%(Por San Juan) y Abel Chiconi 26% (La Libertad Avanza) se sumarán a la Cámara de Diputados de la Nación a partir de diciembre. Ocuparán los lugares que dejarán Walberto Allende (PJ), Fabiola Aubone (PJ) y María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).
José Peluc, Jorge Chica y Nancy Picón fueron elegidos en 2023 y completarán su mandato en 2027.
El orreguismo estará representado, a partir de diciembre, por Nancy Picón y Fabián Martín, el peronismo por Jorge Chica y Cristian Andino y los libertarios con José Peluc y Abel Chiconi.
Los resultados de este año volvieron a marcar el escenario de tercios que se había dado en 2023. En aquella oportunidad también ingresó un candidato de cada espacio y rompió la tendencia que había impuesto el PJ en elecciones anteriores.
Diputados nacionales elegidos en San Juan en las últimas 5 elecciones: