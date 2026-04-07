Real Madrid cayó ante Bayern Múnich por la Champions League

Antes del descanso, el visitante capitalizó un error del francés Aurélien Tchouaméni y abrió el marcador a los 40 minutos: el alemán Serge Gnabry combinó con el inglés Harry Kane y asistió al colombiano Luis Díaz, que definió con sutileza.

En el complemento, el Bayern amplió de inmediato cuando a los 23 segundos, tras una pérdida en salida, el francés Michael Olise envió un centro que Kane transformó en el 2 a 0.

Sin embargo, el local reaccionó en su mejor momento del partido y descontó a los 30 minutos con el francés Kylian Mbappé, luego de una jugada iniciada por el inglés Jude Bellingham.

Pese al intento final, el Real Madrid no logró igualar y quedó en desventaja de cara a la revancha en Alemania, donde el Bayern buscará sellar su clasificación a semifinales.