Marcos Rojo dió el si y ya es refuerzo de Racing

Rojo había sido descartado por Miguel Ángel Russo desde el Mundial de Clubes, quedando fuera de la consideración del DT. Pese a tener contrato vigente, la dirigencia le ofreció un resarcimiento económico para sellar la rescisión.

Boca incluso intentó incluirlo en un trueque con Estudiantes para fichar a Santiago Ascacíbar, ofreciendo 2,5 millones de dólares más su ficha, pero el Pincha rechazó la propuesta de inmediato.

Relación rota con Estudiantes

Aunque surgió de la cantera albirroja y fue campeón de la Copa Libertadores 2009, la barra lo declaró “persona no grata” y el clima hostil con la hinchada hizo inviable un regreso.

El operativo relámpago de Racing

Con el aval de Gustavo Costas, Racing se movió rápido para ficharlo antes del cierre del mercado de pases para la Copa Libertadores, que vencía este viernes a las 18. La salida de Emiliano Saliadarre al fútbol uruguayo liberó el cupo necesario para sumarlo.

Rojo usará la camiseta número 6 y en la casaca solo figurará su nombre, sin apellido, para evitar alusiones al color rojo por su identificación con Independiente. Se sumará a los entrenamientos este sábado.

“Le agradezco al hincha de Boca por el respeto y el cariño. Por suerte pude despedirme de mis compañeros”, cerró Rojo, dejando entrever que la relación con la cúpula dirigencial estaba lejos de ser buena.