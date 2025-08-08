"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Marcos Rojo

Marcos Rojo dió el si y ya es refuerzo de Racing

El defensor rescindió su contrato antes de tiempo tras quedar marginado por Miguel Ángel Russo. La relación con el presidente Xeneize estaba rota.

Marcos Rojo ya no es jugador de Boca Juniors. El defensor de 35 años firmó este viernes la rescisión de su contrato —que vencía en diciembre— y en cuestión de horas pasó la revisión médica para convertirse en refuerzo de Racing Club, con un vínculo hasta diciembre de 2026.

La salida del ex Manchester United se produjo en medio de un fuerte distanciamiento con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, con quien prácticamente no mantenía diálogo. En sus declaraciones, Rojo evitó mencionarlo como interlocutor y solo admitió haber hablado con el dirigente Marcelo Delgado: “No hablé con Riquelme. Lo de Russo, pregúntenselo a él”.

De referente a marginado

Te puede interesar...

Rojo había sido descartado por Miguel Ángel Russo desde el Mundial de Clubes, quedando fuera de la consideración del DT. Pese a tener contrato vigente, la dirigencia le ofreció un resarcimiento económico para sellar la rescisión.

Boca incluso intentó incluirlo en un trueque con Estudiantes para fichar a Santiago Ascacíbar, ofreciendo 2,5 millones de dólares más su ficha, pero el Pincha rechazó la propuesta de inmediato.

Relación rota con Estudiantes

Aunque surgió de la cantera albirroja y fue campeón de la Copa Libertadores 2009, la barra lo declaró “persona no grata” y el clima hostil con la hinchada hizo inviable un regreso.

El operativo relámpago de Racing

Con el aval de Gustavo Costas, Racing se movió rápido para ficharlo antes del cierre del mercado de pases para la Copa Libertadores, que vencía este viernes a las 18. La salida de Emiliano Saliadarre al fútbol uruguayo liberó el cupo necesario para sumarlo.

Rojo usará la camiseta número 6 y en la casaca solo figurará su nombre, sin apellido, para evitar alusiones al color rojo por su identificación con Independiente. Se sumará a los entrenamientos este sábado.

“Le agradezco al hincha de Boca por el respeto y el cariño. Por suerte pude despedirme de mis compañeros”, cerró Rojo, dejando entrever que la relación con la cúpula dirigencial estaba lejos de ser buena.

Temas

Te puede interesar