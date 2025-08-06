"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Miguel Angel Russo

Russo probó dos equipos y definió cambios para recibir a Racing

Boca ensayó este miércoles con dos formaciones distintas de cara al cruce con Racing en La Bombonera. Zeballos, titular junto a Merentiel. Cavani, entre los suplentes.

Boca Juniors se prepara para recibir a Racing este sábado en La Bombonera, en un partido clave donde intentará romper una larga racha sin triunfos. Con esa premisa, el entrenador Miguel Ángel Russo diagramó este jueves un entrenamiento con dos formaciones distintas y varias sorpresas en la alineación.

La primera novedad fue el esquema: del tradicional 4-3-1-2, el DT mutó a un 4-4-2 con más presencia en el mediocampo. El once principal incluyó numerosas modificaciones respecto del equipo que cayó ante Huracán, aunque mantuvo en el arco a Agustín Marchesín.

Lo más llamativo fue la inclusión de Exequiel Zeballos como titular en el ataque, acompañado por Miguel Merentiel, dejando afuera a Edinson Cavani, quien está en óptimas condiciones físicas pero sumó pocos minutos desde el empate con Auckland City. También se había evaluado a Brian Aguirre para ese puesto.

Te puede interesar...

En defensa, Juan Barinaga reemplazó a Luis Advíncula, mientras que en el mediocampo ingresaron Williams Alarcón y Malcom Braida, en lugar de Tomás Belmonte y Alan Velasco. Braida se ubicó por la izquierda, como solía hacerlo en San Lorenzo bajo el mando del propio Russo.

La formación principal que ensayó el cuerpo técnico fue la siguiente: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco; Alarcón, Paredes, Delgado, Braida; Merentiel y Zeballos.

Además, el segundo equipo que probó Russo se estructuró con un dibujo similar al que utiliza Racing para atacar. Allí sí apareció Cavani, acompañado por Aguirre y Janson. En defensa, Ignacio Miramón jugó de central junto a Luciano Di Lollo, y Ayrton Costa sumó minutos, aunque sin exigirse al máximo, ya que está en la etapa final de recuperación de una lesión muscular.

También participaron en tramos de la práctica Carlos Palacios, Milton Giménez y Kevin Zenón, que podrían integrar la lista de concentrados pese a no haber sido parte del ensayo inicial.

El equipo alternativo alineó a: Brey; Advíncula, Miramon, Di Lollo, Fabra; Blondel, Belmonte, Velasco; Aguirre, Cavani y Janson.

Temas

Te puede interesar