Russo probó dos equipos y definió cambios para recibir a Racing

En defensa, Juan Barinaga reemplazó a Luis Advíncula, mientras que en el mediocampo ingresaron Williams Alarcón y Malcom Braida, en lugar de Tomás Belmonte y Alan Velasco. Braida se ubicó por la izquierda, como solía hacerlo en San Lorenzo bajo el mando del propio Russo.

La formación principal que ensayó el cuerpo técnico fue la siguiente: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco; Alarcón, Paredes, Delgado, Braida; Merentiel y Zeballos.

Además, el segundo equipo que probó Russo se estructuró con un dibujo similar al que utiliza Racing para atacar. Allí sí apareció Cavani, acompañado por Aguirre y Janson. En defensa, Ignacio Miramón jugó de central junto a Luciano Di Lollo, y Ayrton Costa sumó minutos, aunque sin exigirse al máximo, ya que está en la etapa final de recuperación de una lesión muscular.

También participaron en tramos de la práctica Carlos Palacios, Milton Giménez y Kevin Zenón, que podrían integrar la lista de concentrados pese a no haber sido parte del ensayo inicial.

El equipo alternativo alineó a: Brey; Advíncula, Miramon, Di Lollo, Fabra; Blondel, Belmonte, Velasco; Aguirre, Cavani y Janson.