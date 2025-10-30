Racing empató con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores
La Academia igualó 0-0 en Avellaneda y no pudo revertir la derrota sufrida en Brasil. El equipo de Costas quedó afuera en semifinales ante un Cilindro repleto.
Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras empatar sin goles ante Flamengo en el estadio Presidente Perón. El resultado global 1-0 a favor del conjunto brasileño sentenció la serie semifinal, dejando a la Academia sin la posibilidad de volver a una final continental después de casi tres décadas.
El partido, dirigido por el chileno Piero Maza, tuvo momentos de intensidad y paridad. Racing necesitaba ganar por dos goles de diferencia para revertir el marcador de la ida, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Agustín Rossi, figura del encuentro junto a Facundo Cambeses, quien también sostuvo al equipo argentino en los pasajes más complicados.
Embed
El recibimiento de la gente de Racing en el Cilindro de Avellaneda ante Flamengo
Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos generaron situaciones claras. Racing avisó a los 11 minutos con un centro de Facundo Mura que Tomás Conechny conectó de cabeza, obligando a Rossi a una intervención brillante.
Flamengo respondió con una jugada colectiva entre Jorge Carrascal, De Arrascaeta y Guillermo Varela, pero Cambeses salió rápido y contuvo el disparo del uruguayo.
Promediando la media hora, el arquero académico volvió a lucirse al tapar un mano a mano frente a De Arrascaeta, desviando el remate con el rostro. Esa acción mantuvo el cero en su arco y encendió al público local, que colmó las tribunas del Cilindro con un recibimiento espectacular.
En el complemento, a los 10 minutos, el partido dio un giro cuando Gonzalo Plata fue expulsado por una agresión sin pelota sobre Marcos Rojo. El juez asistente advirtió el manotazo y el árbitro chileno mostró la roja directa al delantero ecuatoriano.
Desde ese momento, Flamengo se replegó y Racing dominó el juego, generando varias chances de gol. Sin embargo, entre las imprecisiones en la definición y las respuestas firmes de Rossi, la Academia no pudo abrir el marcador.
Minutos después, una polémica se generó cuando Maza amonestó a Rojo por un supuesto codazo. Tras la revisión del VAR, el árbitro corrigió su decisión al constatar que se trató de un choque accidental.
El empate sin goles selló la eliminación de Racing, que de todos modos completó una gran campaña internacional, llegando a semifinales de la Libertadores por primera vez desde 1997.
El equipo dirigido por Gustavo Costas fue despedido con aplausos por su hinchada, que reconoció el esfuerzo y la entrega en los dos partidos frente a uno de los rivales más poderosos del continente.
Con la clasificación, Flamengo jugará la final en Lima ante el vencedor de Liga de Quito o Palmeiras, serie que se definirá este jueves.