Racing empató con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Flamengo respondió con una jugada colectiva entre Jorge Carrascal, De Arrascaeta y Guillermo Varela, pero Cambeses salió rápido y contuvo el disparo del uruguayo.

Promediando la media hora, el arquero académico volvió a lucirse al tapar un mano a mano frente a De Arrascaeta, desviando el remate con el rostro. Esa acción mantuvo el cero en su arco y encendió al público local, que colmó las tribunas del Cilindro con un recibimiento espectacular.

Embed parabéns racing pelo pior escanteio de último lance da história do futebol pic.twitter.com/ZwiuD6niKe — Corinthians de Terno (@SccpDeTerno) October 30, 2025

En el complemento, a los 10 minutos, el partido dio un giro cuando Gonzalo Plata fue expulsado por una agresión sin pelota sobre Marcos Rojo. El juez asistente advirtió el manotazo y el árbitro chileno mostró la roja directa al delantero ecuatoriano.

Desde ese momento, Flamengo se replegó y Racing dominó el juego, generando varias chances de gol. Sin embargo, entre las imprecisiones en la definición y las respuestas firmes de Rossi, la Academia no pudo abrir el marcador.

Minutos después, una polémica se generó cuando Maza amonestó a Rojo por un supuesto codazo. Tras la revisión del VAR, el árbitro corrigió su decisión al constatar que se trató de un choque accidental.

image

El empate sin goles selló la eliminación de Racing, que de todos modos completó una gran campaña internacional, llegando a semifinales de la Libertadores por primera vez desde 1997.

El equipo dirigido por Gustavo Costas fue despedido con aplausos por su hinchada, que reconoció el esfuerzo y la entrega en los dos partidos frente a uno de los rivales más poderosos del continente.

Con la clasificación, Flamengo jugará la final en Lima ante el vencedor de Liga de Quito o Palmeiras, serie que se definirá este jueves.