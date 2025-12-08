Vialidad informó el estado de rutas en el Norte de San Juan

La Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, está transitable con mucha precaución. A la altura del kilómetro 270, frente al dique Cuesta del Viento, se detectó erosión debidamente señalizada, con equipos trabajando en la zona.

En el tramo Huaco–Ischigualasto, también se mantiene la transitabilidad con precaución por posibles lluvias.

Otros corredores presentan condiciones similares:

RN 40 Sur: Transitable con precaución.

RN 20: Transitable con precaución.

RN 153: Transitable con suma precaución ante probabilidad de lluvias.

RN 141 (Caucete–La Rioja): Transitable con suma precaución; personal de Vialidad se dirige al lugar para continuar reparaciones de banquinas.

Por su parte, la RN 149, en Bella Vista (Iglesia), permanece intransitable.

Las autoridades solicitan a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar la circulación nocturna en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas.