La Dirección Nacional de Vialidad difundió este lunes 8 de diciembre a las 7:00 el informe actualizado sobre el estado de las rutas en la zona norte de San Juan. Las condiciones varían según el corredor, con sectores transitables, tramos que requieren extrema precaución y un camino intransitable.
Vialidad informó el estado de rutas en el Norte de San Juan
Con presencia de lluvias, arrastre en badenes y tareas activas de mantenimiento, varios tramos de las rutas nacionales presentan condiciones de precaución. Un sector permanece intransitable.