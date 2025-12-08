"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Vialidad informó el estado de rutas en el Norte de San Juan

Con presencia de lluvias, arrastre en badenes y tareas activas de mantenimiento, varios tramos de las rutas nacionales presentan condiciones de precaución. Un sector permanece intransitable.

La Dirección Nacional de Vialidad difundió este lunes 8 de diciembre a las 7:00 el informe actualizado sobre el estado de las rutas en la zona norte de San Juan. Las condiciones varían según el corredor, con sectores transitables, tramos que requieren extrema precaución y un camino intransitable.

En la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja, el tránsito está habilitado, aunque se registran bajadas de agua y arrastre en badenes. Se mantiene la probabilidad de lluvias y equipos de Vialidad trabajan en el lugar.

En el tramo San Juan–Jáchal, la ruta también está transitable, pero se recomienda precaución ante posibles precipitaciones. Además, el ingreso a Mogna se encuentra habilitado por personal de Vialidad.

Te puede interesar...

La Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, está transitable con mucha precaución. A la altura del kilómetro 270, frente al dique Cuesta del Viento, se detectó erosión debidamente señalizada, con equipos trabajando en la zona.

En el tramo Huaco–Ischigualasto, también se mantiene la transitabilidad con precaución por posibles lluvias.

Otros corredores presentan condiciones similares:

  • RN 40 Sur: Transitable con precaución.

  • RN 20: Transitable con precaución.

  • RN 153: Transitable con suma precaución ante probabilidad de lluvias.

  • RN 141 (Caucete–La Rioja): Transitable con suma precaución; personal de Vialidad se dirige al lugar para continuar reparaciones de banquinas.

Por su parte, la RN 149, en Bella Vista (Iglesia), permanece intransitable.

Las autoridades solicitan a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar la circulación nocturna en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Temas

Te puede interesar