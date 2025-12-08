Ni el cielo cubierto ni las gotas que empezaron a caer antes del amanecer pudieron frenar la devoción. Desde las 4:30, familias enteras, jóvenes y adultos mayores comenzaron a llegar a la esquina de Tucumán y San Luis para participar de la tradicional procesión por el Día de la Inmaculada Concepción.
Miles de fieles caminaron con la Virgen de Concepción
Más de 3 mil fieles participaron a las 5 de la madrugada de la procesión por el Día de la Inmaculada Concepción, que partió del Colegio Santa Rosa pese al mal tiempo.