Miles de fieles caminaron con la Virgen de Concepción

A las 5 en punto, y con más de 3.000 personas presentes, la imagen de la Virgen arribó al punto de partida. La multitud se agrupó alrededor de la camioneta que la trasladaba para saludarla antes de iniciar la caminata rumbo al Santuario. Muchos asistentes llevaron paraguas, preparados para la llovizna que apareció en dos ocasiones, aunque sólo por algunos segundos.

El paso fue lento, no sólo por la gran convocatoria, sino también por la presencia de adultos mayores y madres con bebés en changuitos que, aun frente a la amenaza de lluvia, eligieron caminar junto a María. A mitad de recorrido, más fieles se fueron sumando al trayecto, algunos con banquitos para poder participar cómodamente de la misa prevista al finalizar la peregrinación.