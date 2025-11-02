Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River

A nivel dirigencial, Di Carlo irrumpió en la política del club de la mano de Rodolfo D’Onofrio, con quien se desempeñó como vicepresidente entre 2018 y 2021, convirtiéndose con 27 años en el más joven en ocupar ese cargo en la historia del club. Desde 2021 ejerció como Secretario General, cargo en el que lideró la transformación digital del padrón de socios y la expansión del sistema River ID, que pasó de 70 mil a más de 350 mil inscriptos.

Durante su gestión también se destacó por haber impulsado el nuevo modelo de abonos y entradas, que permitió mantener al Monumental colmado partido tras partido, además de colaborar en proyectos vinculados a la modernización de la infraestructura y la sustentabilidad del estadio. Su impronta es la de un dirigente moderno, enfocado en la innovación y la gestión eficiente.

“Estoy convencido de que después de estos 12 años de gestión vendrán otros cuatro con Stefano Di Carlo, que no solo tiene las características para ser presidente de River, sino para ser un gran presidente de River”, había expresado Jorge Brito, su antecesor y principal impulsor dentro del oficialismo. Con su elección, River inicia una nueva etapa que mantiene la línea de continuidad, pero con la impronta de una nueva generación dirigencial con el flamante mandamás de 36 años.

Lo acompañarán Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratutty (Vicepresidente 3°) y Clara D'Onofrio (1ª Vocal). De no mediar imprevistos, asegurará la continuidad de Gallardo como DT del primer equipo, su rol como "SEO" del fútbol, y uno de sus principales proyectos de gestión es avanzar con el techado del Estadio Monumental.