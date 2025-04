Qué le dijo Maradona a Lavezzi tras no llevarlo al Mundial de Sudáfrica

image.png

“Tenía una buena relación con Maradona. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver con el factor humano y me hicieron mucho bien en ciertos momentos”, continuó el ex jugador de San Lorenzo y París Saint Germain.

Lavezzi fue subcampeón de la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la Albiceleste, dirigida por Alejandro Sabella, e integró el plantel que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. “Jugar con la selección es el mayor orgullo. Nápoles y Argentina se parecen mucho cómo se vive la pasión”, comentó el nacido hace 39 años en Villa Gobernador Gálvez. Por otro lado, describió a su otrora compañero Lionel Messi: “Más allá del jugador, es una persona humilde, buena y sencilla. Es un amigo”.