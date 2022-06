Qué dijo Roger Federer sobre su vuelta al tenis

Federer cumplirá 41 años en agosto y no compite desde Wimbledon 2021. Si bien en los últimos 18 meses se operó tres veces por un problema en su rodilla, dijo que su intención es volver al circuito en buenas condiciones físicas. "Yo mismo tengo curiosidad por ver lo que va a a pasar. Tengo esperanzas, ya he recorrido una parte del camino y no estoy lejos. Los próximos tres o cuatro meses serán determinantes", afirmó.