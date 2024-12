Qué dijo Ocon sobre el choque que sacó a Colapinto del GP de Qatar

Colapinto, en cambio, no ocultó su bronca: "No pude hacer nada. Me llevaron puesto en la primera curva. Fue una maniobra absurda. Desde atrás, hacer algo así es una boludez”. Y lamentó no haber podido demostrar su potencial: "Tenía buenas chances de avanzar y, quizás, sumar puntos. Es una lástima".

Este nuevo abandono se suma a otros contratiempos que marcaron su temporada, como el GP de Brasil, donde su destacado debut bajo la lluvia quedó truncado, y el GP de Las Vegas, donde remontó posiciones tras largar último por un accidente en la clasificación. A pesar de estos inconvenientes en la pista, Colapinto mantiene la esperanza de terminar con un rendimiento positivo en Abu Dhabi: "Es una racha muy mala, espero dar vuelta la página y cerrar bien el año".