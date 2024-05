Qué dijo el Tata Martino sobre el posible arribo de Di María y Romero

"No hay nada que haya llegado oficialmente por parte del director deportivo respecto a Ángel y Chiquito. Acá la liga tiene ciertas restricciones económicas, ciertos límites, y hoy nosotros los estamos cumpliendo bien dentro de esa regla, pero hoy no sería factible ningún tipo de contratación, sobre todo por estos jugadores que son excepcionales", aseguró Martino, dando a entender que dichas llegadas podrían darse pero no en el futuro inmediato.

Pese a que sean rumores, el Tata aclaró que todavía no hay ningún contacto oficial por parte del club. Además, la MLS cuenta con una serie de restricciones económicas en cuanto a la incorporación de nuevos jugadores y los topes salariales. "La verdad que no tengo conocimiento, tampoco intuyo que económicamente o reglamentariamente nosotros estemos en condiciones de traerlos”, aseguró sobre las regulaciones de la liga estadounidense.

Esto no significa que el Tata no quiera contar con sus talentos, y de hecho no le cerró la puerta a sus eventuales llegadas: “Es cierto también que el libro de pases acá está cerrado, recién abre a mediados de julio y hay que ver qué se puede hacer cuando llegue aquel momento. Inter Miami está abierto al mercado de pases, siempre hay posibilidades de seguir mejorando. Veremos llegado el momento qué posibilidades tenemos”.