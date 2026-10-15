Paéz: "Estamos para jugar a la hora que estos iluminados quieran"

“Vergonzoso es poco, descansar menos de ocho horas para jugar cuartos de final es una desorganización total. Estoy muy descontento con estos señores (por los dirigentes). Espero que tomen notas para otros mundiales porque si siguen así nuestro deporte se nos va a perder”, agregó José Luis Páez.

El entrenador también pidió: “Que no le falten el respeto a este deporte y ojalá algún día podamos tener una Federación Mundial de hockey para no estar siendo los payasitos de este circo”.