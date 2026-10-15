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Paéz: "Estamos para jugar a la hora que estos iluminados quieran"

José Luis Páez, entrenador de la Selección argentina, tuvo durísimas palabras contra la dirigencia internacional del hockey sobre patines tras vencer a Italia.

Argentina derrotó 4 a 1 a Italia y se metió entre los cuatro mejores del Mundial de hockey sobre patines que se juega en el marco de los Word Skate Games. Al término del partido llegaron las explosivas declaraciones del José Luis Páez, el entrenador de la Selección, que disparó con munición gruesa contra la dirigencia del hockey por el cambio de horario que había sufrido el cruce de cuartos de final.

Paéz habló en los micrófonos de Canal 8 y se despachó contra Comité Internacional de Hockey sobre Patines. El DT dijo: “Argentina está para sufrir, para jugar a la hora que quieren los iluminados que manejan el hockey y el encargado de los derechos televisivos”. Vale recordar que la Selección debía jugar a las 14.45 y a última hora del miércoles cambiaron el cronograma y la mandaron a jugar a las 11.45hs.

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“Vergonzoso es poco, descansar menos de ocho horas para jugar cuartos de final es una desorganización total. Estoy muy descontento con estos señores (por los dirigentes). Espero que tomen notas para otros mundiales porque si siguen así nuestro deporte se nos va a perder”, agregó José Luis Páez.

El entrenador también pidió: “Que no le falten el respeto a este deporte y ojalá algún día podamos tener una Federación Mundial de hockey para no estar siendo los payasitos de este circo”.

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