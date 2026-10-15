Argentina derrotó 4 a 1 a Italia y se metió entre los cuatro mejores del Mundial de hockey sobre patines que se juega en el marco de los Word Skate Games. Al término del partido llegaron las explosivas declaraciones del José Luis Páez, el entrenador de la Selección, que disparó con munición gruesa contra la dirigencia del hockey por el cambio de horario que había sufrido el cruce de cuartos de final.
Paéz: "Estamos para jugar a la hora que estos iluminados quieran"
José Luis Páez, entrenador de la Selección argentina, tuvo durísimas palabras contra la dirigencia internacional del hockey sobre patines tras vencer a Italia.