En el caso de la salud mamaria, se consideran superalimentos a todas aquellas opciones naturales que cuentan con sustancias demostradas científicamente para proteger el tejido mamario, neutralizar los radicales libres y reducir procesos inflamatorios en el cuerpo.

Alimentos ideales para la salud mamaria

A la hora de diseñar un menú preventivo, existen grupos de alimentos y especias que destacan por su perfil nutricional:

Verduras crucíferas : brócoli, coliflor, repollo y coles de Bruselas

: brócoli, coliflor, repollo y coles de Bruselas Verduras de hoja verde : espinaca, acelga y kale

: espinaca, acelga y kale Pescado graso : salmón, sardinas, caballa y atún

: salmón, sardinas, caballa y atún Frutos rojos y bayas : frutillas, arándanos y frambuesas

: frutillas, arándanos y frambuesas Frutas ricas en fibra y vitamina C : manzanas, peras, duraznos y cítricos

: manzanas, peras, duraznos y cítricos Cebolla y ajo

Frutos secos : nueces y almendras

: nueces y almendras Legumbres : lentejas, garbanzos y porotos

: lentejas, garbanzos y porotos Té verde

Hierbas y especias: perejil, romero, orégano, tomillo, cúrcuma, curry y jengibre

Cómo incorporarlos a la dieta

La clave para aprovechar las propiedades de estos alimentos está en la constancia y la variedad, distribuyéndolos de forma natural a lo largo de la semana sin necesidad de consumirlos todos juntos en una sola comida.

Verduras y hortalizas

El brócoli, la coliflor y las espinacas se pueden sumar fácilmente a los platos diarios. Cocinarlos al vapor o al horno con un chorro de aceite de oliva evita la pérdida de nutrientes que genera el hervido prolongado. Además, sumar un puñado de espinacas a un revuelto de huevos por la mañana o utilizar hojas de acelga como envoltorio en reemplazo de las masas tradicionales son alternativas sencillas para sumar vegetales frescos.

Pescados grasos

Consumir opciones como salmón, atún o sardinas entre dos y tres veces por semana aporta una dosis clave de ácidos grasos omega-3. Las versiones en lata al agua o en aceite de oliva representan una solución rápida para resolver almuerzos sobre ensaladas o pastas integrales.

Frutas, hortalizas de sabor y bebidas

Las manzanas, mandarinas y frutos rojos funcionan como colaciones perfectas para comer entre comidas. Por su parte, la cebolla y el ajo constituyen la base ideal para iniciar la cocción de cualquier guiso o salsa. En cuanto a las infusiones, reemplazar la segunda taza de café del día por un té verde caliente o frío permite sumar antioxidantes de manera simple.

MagnificLegumbres, frutos secos y especias

Dedicar un día a la semana a reemplazar la carne por legumbres garantiza una buena ingesta de proteína vegetal y fibra. Para las colaciones fuera de casa, llevar un puñado de nueces en el bolso ayuda a evitar el consumo de ultraprocesados. Finalmente, sumar cúrcuma, jengibre, orégano o perejil a los salteados aporta sabor, reduce el uso de sal y potencia la capacidad antiinflamatoria de las comidas.