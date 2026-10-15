En 2026, San Juan duplicó la entrega de árboles a los municipios

El programa también amplía su alcance hacia instituciones educativas, organizaciones y clubes deportivos. Entre los destinatarios se encuentran escuelas de diferentes niveles y modalidades, instituciones como Rotary Club, clubes deportivos, entre otros.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 946-L, que establece los lineamientos del Programa Provincial de Forestación. Su implementación busca fortalecer el arbolado urbano mediante la articulación entre el Estado provincial, los municipios y las instituciones de la comunidad.

La Dirección de Arbolado Urbano brinda acompañamiento técnico para evaluar las especies y las condiciones de implantación. Esta asistencia permite orientar las decisiones de forestación según las características de cada espacio y favorecer el crecimiento de los ejemplares.

La distribución requiere que cada municipio e institución identifique los lugares adecuados, garantice el riego y asuma el mantenimiento de los árboles. Estas tareas son fundamentales para que la entrega se traduzca en una mejora sostenida de los espacios verdes y de la calidad de vida de la población.

Con esta política, la Secretaría de Ambiente busca fortalecer las capacidades locales y promover la participación de distintos sectores en el cuidado del patrimonio natural. La planificación y el trabajo conjunto permiten avanzar hacia una provincia con mayor cobertura vegetal y espacios verdes sostenibles.