Ortigoza no renuncia y Moretti dice que si no se va "vamos a sacarlo"

En agosto, tanto Ortigoza como Cassiau se denunciaron mutuamente por lesiones agravadas. La Policía Bonaerense allanó la casa de Canning donde vivía la pareja y secuestró dos armas, que estaban a nombre de la mujer. Pero la situación tomó más fuerza este jueves, cuando se conocieron tres grabaciones en las que se ven agresiones frente a uno de sus hijos.

No está de más aclarar la pésima relación entre Ortigoza y Moretti. Después de ser una de sus puntas de lanza para ganar las elecciones a fines de 2023, el ex jugador lanzó fuertes críticas hacia la dirigencia actual e inmediatamente dejó de estar encargado del Fútbol Profesional.

Sobre esta situación, Moretti explicó: "No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro (NdeR: la eliminación de San Lorenzo en los octavos de final de la Copa Libertadores). La última vez que estuvimos juntos fue contra (Atlético) Tucumán, y después de eso, no hablamos más", explicó el dirigente.

Además, Moretti confirmó que Ortigoza no se ha comunicado con el club, pese a que dos miembros de la Comisión Directiva intentaron contactarlo. "Él no respondió. Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro", concluyó.