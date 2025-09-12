Oro en triatlón y ciclismo, plata en vóley: San Juan domina la primera jornada

image

En vóley, la selección masculina de San Juan no pudo repetir la hazaña del torneo pasado y cayó en la final ante Santa Fe por 3-0 (parciales: 25-20, 25-16 y 25-16). A pesar de la derrota, el equipo totalizó tres victorias y dos derrotas, ambas ante los santafesinos, consolidando a San Juan como protagonista en la competencia. La medalla de plata se sumó a las doradas de Castañeda y Aguirre, y a la plata obtenida previamente por Mitar Cokljat en Paraecuestre, dejando a la delegación provincial con un brillante inicio.