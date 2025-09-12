San Juan comenzó con todo su participación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. La primera alegría llegó de la mano de Thomás Castañeda, quien se quedó con la medalla de oro en triatlón individual masculino, superando a Martín Reynoso de Buenos Aires y Fabricio Pavoni de Córdoba, quienes completaron el podio. La competencia por equipos de triatlón se cerrará este domingo 14.
Oro en triatlón y ciclismo, plata en vóley: San Juan domina la primera jornada
Thomás Castañeda y Maribel Aguirre conquistaron las medallas doradas en triatlón y ciclismo, mientras que la selección masculina de vóley sumó la plata en un cierre emocionante.