Oro en triatlón y ciclismo, plata en vóley: San Juan domina la primera jornada

Thomás Castañeda y Maribel Aguirre conquistaron las medallas doradas en triatlón y ciclismo, mientras que la selección masculina de vóley sumó la plata en un cierre emocionante.

San Juan comenzó con todo su participación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. La primera alegría llegó de la mano de Thomás Castañeda, quien se quedó con la medalla de oro en triatlón individual masculino, superando a Martín Reynoso de Buenos Aires y Fabricio Pavoni de Córdoba, quienes completaron el podio. La competencia por equipos de triatlón se cerrará este domingo 14.

image

El ciclismo también aportó un oro más a la delegación sanjuanina. Maribel Aguirre se consagró campeona en la modalidad crono individual femenina, mientras que Abril Capdevila finalizó en el quinto puesto, mostrando el gran nivel de la provincia en esta disciplina.

image

En vóley, la selección masculina de San Juan no pudo repetir la hazaña del torneo pasado y cayó en la final ante Santa Fe por 3-0 (parciales: 25-20, 25-16 y 25-16). A pesar de la derrota, el equipo totalizó tres victorias y dos derrotas, ambas ante los santafesinos, consolidando a San Juan como protagonista en la competencia. La medalla de plata se sumó a las doradas de Castañeda y Aguirre, y a la plata obtenida previamente por Mitar Cokljat en Paraecuestre, dejando a la delegación provincial con un brillante inicio.

