Operan a Wanchope Ábila y Boca espera su recuperación

Luego de consagrarse campeón de la Copa Diego Maradona venciendo por penales en San Juan a Banfield, el plantel xeneize quedó licenciado hasta el 27 de enero. La idea es que el goleador cordobés pueda sumarse a los entrenamientos sin problemas y que llegue en las mejores condiciones al arranque del próximo torneo previsto para mediados de febrero.

“Quiero solucionar los problemas que vienen sucediendo en el aductor y en el pubis. Vamos a hacer esto para estar bien. Espero que salga todo bien para mañana empezar a hacer la recuperación”, destacó Wanchope.

Además, Ábila contó cómo será el día después de la operación: “Desde mañana tengo que hacer una recuperación activa, sin estar parado, moviéndome, y desde la semana que viene puedo entrenar con el plantel”.

Boca volverá a entrenarse a fin de mes con el objetivo de renovar la ilusión de ganar la Copa Libertadores, cuya fase de grupos se jugará íntegramente en abril.

Carlos Tevez confirmó que sigue

“Voy a seguir jugando. Sería injusto irme en este momento. No voy a cometer el mismo error que cuando me fui a China, esperar a ver y poner en vilo a la gente de Boca. Le digo que se quede tranquila que me voy a quedar”. Carlos Tevez no duda. El capitán de Boca tiene muy en claro que quiere seguir vistiendo la camiseta del Xeneize y tras la consagración en la Copa Diego Maradona llevó tranquilidad a los hinchas.

El fuerte lazo del Apache con el equipo Xeneize, pero también sus ganas de seguir jugando hicieron que, pese al mal momento personal, Tevez se quiera quedar a pelear por más títulos. La obsesión es ganar la séptima Copa Libertadores, pero también quedar en la historia grande del club.

“No estoy preparado para el retiro, no tengo sensación de vacío y no tener nada. Cuando me toque eso, daré un paso al costado. Hoy tengo las mismas ganas de seguir saliendo campeón con esta camiseta”, señaló.