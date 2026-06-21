España venció por goleada a Arabia Saudita

La Roja necesitó apenas un tiempo para resolver el encuentro. A los 10 minutos llegó la apertura del marcador y también un momento especial para Lamine Yamal.

El joven atacante del Barcelona marcó su primer gol en una Copa del Mundo tras empujar un centro rasante de Mikel Oyarzábal, quien había desbordado por el sector izquierdo para dejar sin respuestas a la defensa saudí.

España no bajó la intensidad y amplió la diferencia a los 21 minutos. Aymeric Laporte ganó de cabeza dentro del área y asistió a Oyarzábal, que se anticipó a Saud Abdulhamid y definió con sutileza ante la salida de Mohammed Al-Owais para establecer el 2 a 0.

La superioridad europea quedó reflejada apenas tres minutos más tarde. Pedro Porro cambió de frente, Marc Cucurella bajó el balón y Dani Olmo asistió de cabeza para que nuevamente Oyarzábal apareciera en el área y completara una gran jugada colectiva que terminó en el 3 a 0 antes de la media hora.

El dominio español continuó en el complemento. El cuarto gol llegó mediante una acción de pelota parada. Cucurella apareció por detrás de todos y sacó una volea que fue contenida parcialmente por Al-Owais.

En el rebote, Hassan Altambakti terminó empujando la pelota contra su propio arco para sellar el resultado definitivo.

La diferencia pudo haber sido todavía mayor. El arquero saudí evitó nuevos goles de Cucurella y Porro, mientras que Ferrán Torres convirtió sobre el final, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.

Con el resultado asegurado, De la Fuente también aprovechó para administrar esfuerzos y preservar futbolistas.