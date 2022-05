Nicolás Tivani se consagró como bicampeón en Río Pinto

"De ahí me descolgué y fui a tope a meta, no sabía bien los diferenciales y me guiaba porque miraba atrás y recién cuando salí a la ruta 38 ahí me avisan que le llevaba como 3 minutos y medio. Solo quedó ir a tope hasta la meta para poder festejar este lindo triunfo", expresó Nico agradeciendo a la Agrupación por permitirle correr con el Trek, uno de los sponsors del ciclista pocitano.