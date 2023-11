Nada está dicho hasta el final en el Six Days

La 97° edición del FIM International Six Days of Enduro no da respiro ningún día. Las altas temperaturas volvieron a ser protagonistas en el penúltimo día de acción pero además las alternativas en la clasificación no permiten que nadie baje los brazos hasta el kilómetro final. Estados Unidos manda en el World Trophy y el Women´s World Trophy; Suecia domina en Junior, pero el podio de ninguna categoría está cerrado aún. Mañana, la definición.