Nacional vs. River: la decisión de Conmebol con Daronco

En tono a este punto, la Conmebol designó equipos arbitrales para la próxima semana de Libertadores y el brasileño no aparece en ninguno, en una clara represalia por su pobre actuación del pasado martes. Un dato no menor teniendo en cuenta que ya desde el VAR parecieron advertirle no estar de acuerdo con sus apreciaciones, a lo que el juez hizo caso omiso.

Así nos escuchaban los hinchas de river mientras Nacional estaba PERDIENDO 2 a 0, otras hinchadas estarían calladas esperando el final.



Ya lo dijo Armani, "nos empujó su gente".

River vs. Libertad, con réferis mayoritariamente chilenos

Entre las nuevas designaciones, el conjunto de Martín Demichelis ya sabe que será dirigido el martes ante Libertad de Paraguay en el Monumental por Piero Maza junto a sus compatriotas Claudia Urrutia y Miguel Rocha como asistentes y Manuel Vergara de cuarto juez, mientras que en el VAR estará el colombiano Yadir Acuña y otro trasandino, Edson Cisternas.